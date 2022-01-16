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İzleyenin içi sızladı! Giresun-Kasımpaşa maçında yürekler ağza geldi! Sonuç kırmızı kart - Son Dakika

İzleyenin içi sızladı! Giresun-Kasımpaşa maçında yürekler ağza geldi! Sonuç kırmızı kart

16.01.2022 18:35
İzleyenin içi sızladı! Giresun-Kasımpaşa maçında yürekler ağza geldi! Sonuç kırmızı kart

Giresunspor-Kasımpaşa maçında ev sahibi ekibin oyuncusu Pelupessy, Doğucan Haspolat'ın yüzüne yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gördü. Sağlık ekipleri hemen Doğucan için sahaya koşturdu.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa'nın deplasmanda Giresunspor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmasında 29. dakikada yürekler ağza geldi.

İzleyenin içi sızladı! Giresun-Kasımpaşa maçında yürekler ağza geldi
Görüntü: beIN Sports

ÖNÜNE GELDİ.

Şut çekmek isterken topu ayağından açan Joey Pelupessy, topun önüne gelen Doğucan Haspolat'ın yüzüne doğru sert müdahalede bulundu.

İzleyenin içi sızladı! Giresun-Kasımpaşa maçında yürekler ağza geldi

DİREKT KIRMIZI

Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, pozisyon sonrasında Pelupessy'ye doğrudan kırmızı kart gösterdi. Pelupessy, Doğukan'a durumunu sorup özür diledi.

İzleyenin içi sızladı! Giresun-Kasımpaşa maçında yürekler ağza geldi

SAĞLIK EKİPLERİ GELDİ

Sağlık ekipleri müdahale sonrası hemen sahaya koştu. Takım arkadaşı Hajradinovic koşarak bir battaniye getirdi. Tedavisi tamamlanan Doğukan, oyuna geri döndü.

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Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Kasımpaşa, beIN, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzleyenin içi sızladı! Giresun-Kasımpaşa maçında yürekler ağza geldi! Sonuç kırmızı kart - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: İzleyenin içi sızladı! Giresun-Kasımpaşa maçında yürekler ağza geldi! Sonuç kırmızı kart - Son Dakika
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