İzleyenler gözlerine inanamıyor! Tenis tarihi böyle vuruş görmedi

Spor

Bu kadarı da pes artık! Oyun tahtasına döktüğü sıvıyla rakibini zehirledi

Montreal ATP turnuvasında Alexander Bublik, Ben Shelton'a karşı oynadığı maçta raketini yere atarak topa karşılık verdi. Top karşı sahaya geçse de sayı olarak kabul edilmedi ve maç Shelton'ın galibiyetiyle sona erdi.

AKIL DOLU HAMLE GEÇERLİLİK KAZANMADI

Top, raketin üzerine düşerek karşı sahaya geçti, ancak bu hamle kurallara aykırı olduğu için sayı olarak kabul edilmedi.

KARŞILAŞMAYI SHELTON KAZANDI

Maç, Amerikalı oyuncu Shelton'ın galibiyetiyle sona erdi. Olayın ardından her iki oyuncu da filede gülerek bu anı paylaştı. Maçın ardından bu hareket, sosyal medyada gündem oldu.