İzleyenler gözlerine inanamıyor! Tenis tarihi böyle vuruş görmedi - Son Dakika
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İzleyenler gözlerine inanamıyor! Tenis tarihi böyle vuruş görmedi

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Montreal ATP Turnuvası'nda Alexander Bublik, rakibi Ben Shelton'a karşı ilginç bir hamle yaparak raketini yere atıp topa karşılık verdi. Ancak bu hamle kurallara aykırı olduğu için sayı olarak kabul edilmedi. Maç, Shelton'ın 2-0'lık galibiyetiyle sona erdi. Bublik'in bu hareketi sosyal medyada büyük ilgi gördü ve gündem oldu.

08.08.2024 17:02
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Montreal ATP turnuvasında Alexander Bublik, Ben Shelton'a karşı oynadığı maçta raketini yere atarak topa karşılık verdi. Top karşı sahaya geçse de sayı olarak kabul edilmedi ve maç Shelton'ın galibiyetiyle sona erdi.

AKIL DOLU HAMLE GEÇERLİLİK KAZANMADI

Top, raketin üzerine düşerek karşı sahaya geçti, ancak bu hamle kurallara aykırı olduğu için sayı olarak kabul edilmedi.

KARŞILAŞMAYI SHELTON KAZANDI

Maç, Amerikalı oyuncu Shelton'ın galibiyetiyle sona erdi. Olayın ardından her iki oyuncu da filede gülerek bu anı paylaştı. Maçın ardından bu hareket, sosyal medyada gündem oldu.

İzleyenler gözlerine inanamıyor! Tenis tarihi böyle vuruş görmedi

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    Yorumlar (3)

  • ozcan ozmercan: Helal olsun, çok estetik bir hareket 24 0 Yanıtla
  • Yusuf Kaplan: Halal olsun dayı oğli 9 0 Yanıtla
  • ümit köse: ?????? 0 0 Yanıtla

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