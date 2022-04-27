İzmir Beşiktaşlılar Derneği'nden 1000 kişilik iftar - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir Beşiktaşlılar Derneği'nden 1000 kişilik iftar

27.04.2022 14:45
İzmir Beşiktaşlılar Derneği'nden 1000 kişilik iftar

İZMİR'de kuruluşunun 30'uncu yılını kutlayan İzmir Beşiktaşlılar Derneği, Ramazan ayında Konak Belediyesi'yle birlikte iftar organizasyonu gerçekleştirdi.

İZMİR'de kuruluşunun 30'uncu yılını kutlayan İzmir Beşiktaşlılar Derneği, Ramazan ayında Konak Belediyesi'yle birlikte iftar organizasyonu gerçekleştirdi. Daha önce birçok sosyal sorumluluk projesine imza atan dernek, Konak Belediyesi'nin ev sahipliğinde 1000 kişilik iftar yemeği organize etti. İftar yemeğine dernek üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Sivil toplum adına çalışmalar yapan İzmir Beşiktaşlılar Derneği paylaşmanın önemini birkez daha vurguladı.


- İzmir
İzmir Beşiktaşlılar Derneği'nden 1000 kişilik iftar
İzmir Beşiktaşlılar Derneği'nden 1000 kişilik iftar
İzmir Beşiktaşlılar Derneği'nden 1000 kişilik iftar
YORUMLAR
500
AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından vefa iftarı düzenlendi AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından vefa iftarı düzenlendi Balkan Kadınları Derneği'nden Ziynet Sertel Anısına İftar Balkan Kadınları Derneği'nden Ziynet Sertel Anısına İftar

Konak Belediyesi, İftar, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İzmir Beşiktaşlılar Derneği'nden 1000 kişilik iftar - Son Dakika


Son Dakika
14:45 Kilosu 300 liradan satılan kuzugöbeği mantarı, köylünün yüzünü güldürdü
14:41 "Ölümümden o sorumludur" deyip intihar etmişti: Aleyna'yı istismar ederek intihara sürükleyen saldırgan müebbet hapis cezası aldı
14:35 Açlık ve yoksulluk sınırı her ay artıyor! Asgari ücretin üç katı olan 17 bin 340 lira yeni yoksulluk sınırı olarak belirlendi
14:31 Enerji şirketi uyardı: Düşük elektrik faturası için hoparlörünüzü, laptopunuzu ve modeminizi fişten çıkartın
14:24 Rusya, İngiliz Avam Kamarası'nın 287 üyesi hakkında yaptırım kararı aldı
14:23 Aşk yaşadıklarını kabul etti mi? İşte Hande Erçel'den Kaan Yıldırım açıklaması!
14:21 Ali Babacan, DEVA Partisi'nin seçimlere kendi adı ve logosuyla gireceğini açıkladı
14:05 Çin'de insana bulaşan ilk H3N8 virüsü vakası tespit edildi: Yüksek ateşle başlıyor
14:02 Eşinin Gezi Davası paylaşımları sebebiyle görevinden alınan Vali Funda Kocabıyık'ın bu görüntüleri tekrar hatırlandı
13:54 Meral Akşener'in konuşması sırasında prompter'ı bozuldu: Elektronik bir arıza var herhalde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 14:56:20. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir Beşiktaşlılar Derneği'nden 1000 kişilik iftar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement