İzmir BŞB Portekiz'den turla döndü

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu Avrupa Kupası'nda (EHF European Cup) 3. tur rövanş maçında deplasmanda Portekiz ekibi Madeira Andebol SAD'le 29-29 berabere kaldı.

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu Avrupa Kupası'nda (EHF European Cup) 3. tur rövanş maçında deplasmanda Portekiz ekibi Madeira Andebol SAD'le 29-29 berabere kaldı. İzmir'deki ilk maçı 28-22 kazanan İzmir ekibi, böylelikle Avrupa'da adını son 16 içine yazdırdı. Funchal Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı 12-12 sonuçlandı. İkinci yarıda iki takım da tur için müthiş bir performans ile oynarken, karşılaşma 29-29 berabere sonuçlandı. İlk maçtaki avantaj ile turu geçen taraf, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü oldu. Sibel Kıcıroğlu 7, Gülsüm Bedel 6, Ece Sözmen 5, Yeliz Özel 3, Burcu Dindar 2, Anastasiia Savaş 2, Tamara Bokaric 2, Yasemin Özgür 1, Dilek Yılmaz 1'er sayı kaydetti.



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