İzmir Büyükşehir Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Çekya'da tur peşinde - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Çekya'da tur peşinde

08.09.2022 11:56
İzmir Büyükşehir Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Çekya'da tur peşinde

İzmir Büyükşehir Belediyespor, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Erkekler Avrupa Kupası ilk turunda yarın Çekya'da Robe Zubri ile karşılaşacak.

İzmir Büyükşehir Belediyespor, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Erkekler Avrupa Kupası ilk turunda yarın Çekya'da Robe Zubri ile karşılaşacak.

İlk tur karşılaşmalarını Zubri kentindeki Robe Arena'da oynayacak İzmir Büyükşehir Belediyespor, ilk maçını yarın TSİ 19.00'da yapacak. Müsabakanın rövanşı da 10 Eylül Cumartesi günü aynı saatte oynanacak.

Karşılaşmalarda Lüksemburglu hakemler Sabien Weber ile Denis Weinquin görev yapacak.

Eşleşmeyi galip tamamlayacak takım, ikinci turda Norveç'in OIF Arendal takımıyla mücadele edecek.

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İzmir Büyükşehir Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Avrupa mücadelesine başlıyor İzmir Büyükşehir Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Avrupa mücadelesine başlıyor
Kaynak: AA

İzmir Büyükşehir Belediyespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzmir Büyükşehir Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Çekya'da tur peşinde - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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