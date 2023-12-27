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İzmir Büyükşehir Belediyespor, Sutopunda Kadınlar LEN Challenger Kupası'nı kazandı - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyespor, Sutopunda Kadınlar LEN Challenger Kupası'nı kazandı

İzmir Büyükşehir Belediyespor'un kulüp başkanı Hüseyin Egeli, LEN Challenger Kupası'nı kazanan kadın sutopu takımının başarısını voleybolun yanı sıra sutopunda da yakalamak istediklerini söyledi. Egeli, kulübün altyapı çalışmalarının diğer branşlara da yayılmasını hedeflediklerini belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediyespor, Sutopunda Kadınlar LEN Challenger Kupası\'nı kazandı
27.12.2023 - 11:55,
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Sutopunda Kadınlar LEN Challenger Kupası'nı kazanarak Türkiye'ye ilk kez kupa kazandıran İzmir Büyükşehir Belediyespor'un kulüp başkanı Hüseyin Egeli, voleyboldaki sistemi sutopuna da kazandırmaya çalıştıklarını söyledi.

Egeli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, LEN Challenger Kupası'nda şampiyon olarak tamamlayan kadın sutopu takımının daha önce ESTİ adıyla mücadele ettiğini hatırlattı.

Bu şampiyonluğun yaklaşık 10 yıllık bir birikimin sonucunda geldiğini kaydeden Egeli, "Uzun vadede Avrupa şampiyonlukları veya Avrupa ile dünya platformlarına çıkalım demiştik. Bunu 5 sene gibi varsaymıştık, 4 senede geldi Avrupa. Yani 10 senenin getirisiyle son 4 senede taçlanan sistemimiz var." dedi.

Egeli, Celal Atik Spor Salonu bünyesindeki havuzların sutopunun tüm altyapı takımlarına ve triatlon branşına ayrıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Geçen sene çok hazır olmadığımız için Türkiye'de şampiyon olmamıza rağmen Avrupa kupalarına katılmadık. Ama bu sene kendimizi hazır hissettik, hocalarımızla, teknik ekibimizle konuştuk, federasyonun çok ciddi katkısı var. Federasyon başkanımız ve teknik heyet bizimle birlikte hareket ediyor. Bu bir aile organizasyonu gibi oldu. Çünkü federasyon bu işin bir tarafında olmadan yürütmek kolay değil."

Cumhuriyet kızlarının başarısı

LEN Challenger Kupası'nı kazanırken sutopunda ekol olmuş ülkelerin temsilcilerini yendiklerini kaydeden Egeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kızılyıldız gibi müthiş bir sistemi finalde yenmek hayal ötesi miydi bilmiyorum. Biz bu işe giriyorsak sonuna kadar gidiyor olmamız lazım. Her şey çok iyi gitti. Cumhuriyet'imizin 100. yılında Cumhuriyet kızlarının böyle bir başarıya voleyboldan sonra erişmiş olması ayrı bir gurur kaynağı. Umarım voleyboldaki sistemi sutopunda da yakalarız ve ikinci branşı da dünya standartlarına taşıma şansı İzmir'den başlayarak Türkiye için de devam eder."

Egeli, İzmir Büyükşehir Belediyespor bünyesinde 41 branşın olduğunu hatırlatarak, "Sınırlı bütçelerle altyapıyı sistematik olarak oluşturup diğer branşlara da bu başarıyı kademeli olarak yaymayı hedefliyoruz. Celal Atik Yüzme Havuzu'nda hiçbir sportif faaliyet olmuyordu. Biz burayı tamamen sportif faaliyet, sutopu ve havuz sporlarının merkezi haline getirdik ve gurur duyduğumuz milli takım da kamp yaptı." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyespor, Sutopunda Kadınlar LEN Challenger Kupası'nı kazandı - Son Dakika
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