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İzmir Büyükşehir Belediyespor yine turu hedefliyor - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyespor yine turu hedefliyor

11.11.2021 13:28
İzmir Büyükşehir Belediyespor yine turu hedefliyor

HENTBOLDA Kadınlar EHF Avrupa Kupası'nda cumartesi günü Portekiz ekibi Madeira Andebol SAD ile karşılaşacak İzmir Büyükşehir Belediyespor, uluslararası arenadaki 41'inci maçında kazanıp son 16 için avantaj elde etmek istiyor.

HENTBOLDA Kadınlar EHF Avrupa Kupası'nda cumartesi günü Portekiz ekibi Madeira Andebol SAD ile karşılaşacak İzmir Büyükşehir Belediyespor, uluslararası arenadaki 41'inci maçında kazanıp son 16 için avantaj elde etmek istiyor. Rakibini Celal Atik Spor Salonu'nda saat 17.30'da ağırlayacak İzmir BŞB, 20 Kasım'daki rövanş öncesi avantaj elde etmeye çalışacak. İzmir ekibi ilk maç sonrası rövanş için Atlas Okyanusu'nda Afrika kıta sahanlığına yakın yer alan Portekiz'e bağlı Madeira Adaları'na ulaşmak için zorlu bir yolculuk yapacak.

Organizasyonda daha önce ikinci turda Yunan temsilcisi A.E.S.H. Pylea'ya ilk maçta 28-27 mağlup olup, rövanşı 28-19 kazanan İzmir ekibi bu skorlarla üçüncü tura yükselmişti. Bu sezon lig ve Avrupa kupalarında çok iyi sonuçlara imza attıklarını söyleyen Antrenör Senar Dayat, "Ligde lider, Avrupa'da ise yola devam eden bir takımız. Rakibimizi iyi analiz ettik. Cumartesi günü evimizde iyi bir skor elde ederek rövanş maçına avantajlı şekilde gitmek ve son 16 ya kalmak istiyoruz" dedi.


İzmir Büyükşehir Belediyespor yine turu hedefliyor
İzmir Büyükşehir Belediyespor yine turu hedefliyor

İzmir Büyükşehir Belediyespor, Cumartesi, Europe, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İzmir Büyükşehir Belediyespor yine turu hedefliyor - Son Dakika Spor


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