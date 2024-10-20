İzmir Çoruhlu'dan 5-3'lük Galibiyet

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TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta üst sıraları hedefleyen İzmir Çoruhlu, evinde Polatlı 1926'yı gol düellosu şeklinde geçen maçta 5-3 mağlup etti. İzmir Çoruhlu'nun gollerini Erhan, Anıl, Zeynullah, Uğurcan ve Umut kaydederken, konuk takımın gollerini ise Baran (2) ve Emirkan attı. Bu galibiyetle İzmir Çoruhlu 8 puana yükseldi. Polatlı 1926 ise 8 puanda kaldı.