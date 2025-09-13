TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 2'nci hafta müsabakasında İzmir Çoruhlu, evinde Eskişehirspor'u tek golle mağlup edip ilk galibiyetini aldı. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan maçta ilk yarıda gol sesi çıkmadı. Ev sahibi İzmir Çoruhlu, 50'nci dakikada Recep Gül'le öne geçti: 1-0. Eskişehirspor, 89'uncu dakikada Talha'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalırken, maçı İzmir ekibi kazandı. Bu sonuçla Çoruhlu 3 puana yükseldi. İlk yenilgisini yaşayan Eskişehirspor da 3 puanda kaldı.
Son Dakika › Spor › İzmir Çoruhlu, Eskişehirspor'u Yendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?