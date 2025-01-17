TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ilk yarıyı 18 puanla 10'uncu sırada tamamlayan İzmir Çoruhlu FK, ikinci devrenin ilk maçında yarın evinde 4 puanla son sırada yer alan Denizlispor'la rakip olacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 14.00'te oynanacak karşılaşmayı Mehmet Alperen Güçyetmez yönetecek. İzmir ekibi iç sahadaki 7 maçlık namağlup ünvanını korumaya çalışacak. Son 3 maçını kaybeden Denizlispor ise kümede kalma yolunda ümit arayacak. Grupta 7 puanla düşme hattında yer alan 7 Eylül Turgutlu 1984 ise deplasmanda aynı saatte Bursa Nilüferspor'la karşı karşıya gelecek.
Son Dakika › Spor › İzmir Çoruhlu FK, Küme Düşme Tehdidi Altındaki Denizlispor'u Ağırlıyor - Son Dakika
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