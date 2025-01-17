İzmir Çoruhlu FK, Küme Düşme Tehdidi Altındaki Denizlispor'u Ağırlıyor - Son Dakika
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Spor

İzmir Çoruhlu FK, Küme Düşme Tehdidi Altındaki Denizlispor'u Ağırlıyor

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta İzmir Çoruhlu FK, evinde Denizlispor ile karşılaşacak. Çoruhlu FK, iç sahada namağlup unvanını korumaya çalışırken, Denizlispor kümede kalma umutlarını sürdürmek için mücadele edecek.

17.01.2025 11:34
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TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ilk yarıyı 18 puanla 10'uncu sırada tamamlayan İzmir Çoruhlu FK, ikinci devrenin ilk maçında yarın evinde 4 puanla son sırada yer alan Denizlispor'la rakip olacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 14.00'te oynanacak karşılaşmayı Mehmet Alperen Güçyetmez yönetecek. İzmir ekibi iç sahadaki 7 maçlık namağlup ünvanını korumaya çalışacak. Son 3 maçını kaybeden Denizlispor ise kümede kalma yolunda ümit arayacak. Grupta 7 puanla düşme hattında yer alan 7 Eylül Turgutlu 1984 ise deplasmanda aynı saatte Bursa Nilüferspor'la karşı karşıya gelecek.

Kaynak: DHA

Denizlispor, 3-sayfa, Futbol, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzmir Çoruhlu FK, Küme Düşme Tehdidi Altındaki Denizlispor'u Ağırlıyor - Son Dakika

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