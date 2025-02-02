İzmir Çoruhlu FK, Lider Orduspor'a 3-1 Yenildi

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3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta İzmir Çoruhlu FK üst üste ikinci yenilgisini iç sahada lider Orduspor 1967'ye 3-1 mağlup olarak aldı. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki maçta Orduspor 1967'nin 5'inci dakikada Doğancan, 6'ncı dakikada Osman ve 86'da Uğur Kurt'la attığı gollere Çoruhlu sadece 16'ncı dakikada Erhan Şentürk'le yanıt verebildi. Lider Orduspor 1967 puanını 41 yaparken, İzmir Çoruhlu 21 puanda kaldı.