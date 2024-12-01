TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta orta sıralarda yer alan İzmir Çoruhlu evinde haftaya lider giren Zonguldakspor'u tek golle yenmeyi başardı: 1-0. İlk yarısı golsüz sona eren maçta 82'nci dakikada Uğur İzmir ekibini öne geçiren golü kaydetti. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, kazanan takım İzmir Çoruhlu oldu. Bu sonuçla İzmir Çoruhlu 17 puana yükselirken, 28 puanda kalan Zonguldakspor liderliği Mardin 1969 Spor'a devretti.
Son Dakika › Spor › İzmir Çoruhlu, Zonguldakspor'u Yenerek Liderliği Devretti - Son Dakika
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