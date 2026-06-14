İzmir\'de milli heyecan meydanlara taştı: Dev ekranda Dünya Kupası coşkusu

2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya ile karşı karşıya geldiği turnuvadaki ilk müsabakası, İzmir Konak Meydanı'nda kurulan dev ekrandan büyük bir coşkuyla takip edildi. Türkiye'nin 24 yıl aradan sonra katıldığı Dünya Kupası'ndaki bu tarihi randevu için sabahın ilk ışıklarında meydanları dolduran vatandaşlar, milli heyecana ortak oldu.

Kanada'nın Vancouver kentinde Türkiye saati ile 07.00'de başlayan karşılaşma için Konak Meydanı'nda hazırlıklar erkenden tamamlandı. Maçı canlı yayınla dev ekrandan izlemek isteyen yüzlerce vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla maçı takip etti. Günün erken saatlerine rağmen Konak Meydanı'nı dolduran İzmirliler, millilerin heyecanına tek yürek olarak ortak oldu.

Tüm kent dev ekranlarla donatıldı

Öte yandan, İzmir genelinde vatandaşların bu tarihi karşılaşmayı takip edebilmesi amacıyla geniş çaplı bir organizasyon gerçekleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri, kentin farklı merkezi noktalarına ve meydanlarına dev ekranlar kurdu. Kurulan alternatif izleme noktaları sayesinde İzmir halkı, 24 yıllık Dünya Kupası hasretinin son bulduğu ilk grup maçını tek ses, tek yürek olarak coşkuyla takip etti. - İZMİR