İzmir\'de Avrupa Yüzme Mücadelesi

SUTOPUNDA European Aquatics Challenger Cup Kadınlar 2'nci Ön Eleme Turu grup maçları yarın İzmir'de başlayacak. Kentte geçen yıl açılan Halkapınar Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki organizasyonun ilk gününde saat 17.30 VK'da Jadran Split (Hırvatistan)-London Otter (ingiltere), 19.00 Dalton Koleji SK-Nevşehir Belediyesi SK maçı oynanacak. Aynı kupada İzmir Büyükşehir Belediyespor ismiyle Avrupa'da üst üste iki şampiyonluk yaşayan Göztepe ilk maçında saat 20.30'da Malta ekibi Sirens ASC'yle karşılaşacak. Eleme turu maçları 8 Mart Pazar günü sona erecek.
