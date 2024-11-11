İzmir'de Dragon Festivali heyecanı: İtfaiye yine birinci! - Son Dakika
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İzmir'de Dragon Festivali heyecanı: İtfaiye yine birinci!

İzmir\'de Dragon Festivali heyecanı: İtfaiye yine birinci!

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ikinci Dragon Festivali, İzmir Körfezi'nde büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Yarışta İzmir İtfaiyesi, 56.95 saniye ile birinci olurken, diğer takımlar da kıyasıya mücadele etti.

11.11.2024 12:12  Güncelleme: 12:14
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İzmir Büyükşehir Belediyesi birimleri arasında bu yıl ikincisi düzenlenen Dragon Festivali, heyecan dolu anlara sahne oldu. İzmir Körfezi'nde "Tüm ekipler tek yürek, tek kürek" sloganıyla düzenlenen tekne turnuvasının galibi, bu yıl da İzmir İtfaiyesi oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından "Tüm ekipler tek yürek, tek kürek" sloganı ile bu yıl ikincisi düzenlenen Dragon Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Belediye çatısı altındaki birimlerin İzmir Körfezi'nde kürek çektiği yarış, izleyenlere de heyecanlı anlar yaşattı. Festivalde 30 takım yarıştı. 4'ü kadın 12'şer kişiden oluşan takımlar, İnciraltı İzmir Kayıkları Yelken ve Kano Tesisleri'nde belirlenen 250 metrelik güzergah boyunca kürek çekti. Kıyasıya bir rekabetin yaşandığı festivalin bu yılki birincisi yine değişmedi.

Biri "Eylül" diğeri ise "Ateş savaşçıları" adıyla iki grup olarak Dragon Festivali'ne katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, rakiplerine fark attı. Yarışmada, finale kalan "Eylül" isimli takım 56.95 saniye ile birinci olurken, onu İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı takımı izledi. Zabıta Dairesi Başkanlığı'nın "Hayat" isimli takımı, 57.58 saniye ile ikinci olurken, İZSU Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın "Sea Breeze" isimli takımı da 1 dakika 21 saniye ile üçüncülüğü yakaladı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor İzmir'de Dragon Festivali heyecanı: İtfaiye yine birinci! - Son Dakika

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