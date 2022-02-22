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İzmir'de milli maç heyecanı - Son Dakika

İzmir'de milli maç heyecanı

22.02.2022 13:28
İzmir'de milli maç heyecanı

A Milli Kadın Futbol Takımı, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda yarın saat 17.00'de İzmir'de, Sırbistan'ı ağırlayacak.

A Milli Kadın Futbol Takımı, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda yarın saat 17.00'de İzmir'de, Sırbistan'ı ağırlayacak. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada biletler ücretsiz olacak.

A Milli Kadın Futbol Takımı, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu 6. maçında Sırbistan'ı konuk edecek. Yarın saat 17.00'de başlayacak karşılaşma İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak. Maç öncesinde Türkiye grupta 7 puanla 4. sırada bulunurken, Sırbistan ise 9 puanla 3. basamakta yer alıyor. Girişlerin ücretsiz olacağı karşılaşma öncesinde İzmir'in köklü takımları, millilere destek mesajları paylaştı. Altay, Altınordu, Bucaspor, Göztepe, Karşıyaka ve Menemenspor, sosyal medya hesaplarındaki gönderilerle İzmirlileri milli maça davet etti.

Maç kadrosu

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın, Sırbistan maçı kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleciler: Selda Akgöz (ALG Spor), Gamze Nur Yaman (Zhilstroy 1), Ezgi Çağlar (Fenerbahçe), Fatma Şahin (Beşiktaş)

Defans: Kezban Tağ (ALG Spor), Büşra Kuru (FFC Neiderkirchen), Didem Karagenç (Beşiktaş), Ece Tekmen (ALG Spor), İpek Kaya (Stade Brestois 29), Dilan Yeşim Taşkın (USV Neulengbach), Gülbin Hız (ALG Spor), Meltem Karadağ (FFC Recklinghausen), Ümran Özev (Ankara Büyükşehir Belediyesi)

Orta Saha: Ebru Topçu (ALG Spor), Ece Türkoğlu (Old Dominion University) Elif Keskin (Beşiktaş), Didem Dülber (Galatasaray), Derya Arhan (WULF Z Fatih Karagümrük), İlayda Civelek (ALG Spor), Nur Yaren Özpolat (Enskede IK Dam), Sedanur İncik (Beşiktaş), Emine Ecem Esen (ALG Spor), Zeynep Gamze Koçer (Beşiktaş)

Forvet: Yağmur Uraz (Beşiktaş), Birgül Sadıkoğlu (Galatasaray), Miray Cin (MSV Duisburg) - İZMİR

İzmir'de milli maç heyecanı

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Sırbistan, Futbol, İzmir, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İzmir'de milli maç heyecanı - Son Dakika Spor


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