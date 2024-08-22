İzmir'de Murat Şimşek Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası başladı - Son Dakika
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İzmir'de Murat Şimşek Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası başladı

İzmir\'de Murat Şimşek Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası başladı

İzmir'de düzenlenen Murat Şimşek Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı. Şampiyonaya 73 ilden 830 kulübe bağlı 3 bin 500'ün üzerinde sporcu katılıyor. Organizasyon, 26 Ağustos Pazartesi günü sona erecek.

22.08.2024 18:46
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İzmir'de dün başlayan "Murat Şimşek Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası"nın açılış seremonisi gerçekleştirildi.

Haziran ayında trafik kazasında hayatını kaybeden tekvando antrenörü Murat Şimşek'in adının verildiği şampiyonanın açılış seremonisi, Halkapınar Spor Salonu'nda yapıldı.

Organizasyona 73 ilden 830 kulübe bağlı 3 bin 500'ün üzerinde sporcu katılıyor.

İzmir Valisi Süleyman Elban, açılış töreninde yaptığı konuşmada, şampiyonaya katılan tüm sporculara başarılar diledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici de ülkenin teminatı olan gençlerle gurur duyduklarını söyledi.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin ise Türkiye'nin tekvandodaki başarılarının gün geçtikçe arttığını belirtti.

Son olimpiyattan madalya ile dönmenin gururunu yaşadıklarını vurgulayan Şahin, İzmir'de düzenlenen şampiyonaya katılan sporculara başarılar diledi.

Organizasyon, 26 Ağustos Pazartesi günü sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor İzmir'de Murat Şimşek Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Murat Şimşek Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası başladı - Son Dakika
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