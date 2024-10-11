İzmir\'de Tarihi Voleybol Maçı

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İZMİR'in 13 yıllık Sultanlar Ligi özlemine son veren Aras Kargo Spor Kulübü, yarın ilk iç saha maçında Galatsaray'la karşılaşacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Maçı Ferhat Büyükpamukçu, Eyüpcan Kayışoğlu hakem ikilisi yönetecek. Karşılaşmanın biletleri 1'inci kategori ve deplasman tribünü 300, 2'nci kategori 150 TL'den satışa sunuldu. Ayrıca 11 Ekim Dünya Kız Çoçukları Günü nedeniyle kulübün sosyal medya hesabına yorum yapan ilk 250 kız çocuğuna bilet hediye edileceği açıklandı. İlk maçında deplasmanda Eczacıbaşı'na 3-0 yenilen İzmir ekibi, ilk hafta Vakıfbank'ı 3-0 mağlup eden Galatasaray karşısında zafer arayacak.