Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Erkek Futbol Takımı, İzmir'de gerçekleştirilen Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) ÜNİLİG Futbol Eleme Grubu müsabakalarını şampiyon olarak bitirdi.

Dokuz Eylül Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyonda yer alan DPÜ, ortaya koyduğu başarılı performansla şampiyonluk kupasını elde etti.

Turnuvaya A Grubu'nda başlayan DPÜ, grup aşamasında Ege Üniversitesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile eşleşti.

Kütahya temsilcisi, Ege Üniversitesi ile 0-0 berabere kaldıktan sonra İzmir Demokrasi Üniversitesi'ni 3-1 mağlup etti. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin diskalifiye edilmesi ve karşılaşmalarının oynanmamış sayılmasının ardından DPÜ, grubu 4 puan ve +2 averajla lider bitirerek yarı finale yükseldi.

Yarı finalde B Grubu ikincisi Dokuz Eylül Üniversitesi ile karşı karşıya gelen DPÜ, rakibini 2-0 mağlup ederek finale yükseldi.

20 Kasım Cuma günü saat 14.00'te oynanan final karşılaşmasında İzmir Demokrasi Üniversitesi ile bir kez daha karşılaşan Kütahya temsilcisi, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Turnuvayı yenilgisiz şampiyon olarak tamamlayan DPÜ, böylece 2027 yılında düzenlenecek final müsabakalarına katılma hakkını da elde etti.

"Bu kupa inancın ve büyük karakterin eseridir"

DPÜ Erkek Futbol Takımı Teknik Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Mert Kayhan, şampiyonluğun ardından yaptığı açıklamada oyuncularının sergilediği mücadeleye dikkat çekti.

Beş gün boyunca ağır fiziksel şartlarda ve suni çimde mücadele verdiklerini belirten Kayhan, şampiyonluğun takım ruhu ve dayanışmanın eseri olduğunu ifade etti.

Kayhan, "Üst üste 5 gün boyunca, çok ağır fiziksel şartlarda ve suni çimde inanılmaz bir mücadele verdik. Bu şampiyonluk, her anında birbirine kenetlenen kocaman bir ailenin zaferidir. Bizlere her zaman destek olan başta Rektörümüz Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak olmak üzere, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığına, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımıza ve tüm DPÜ ailesine bu kupayı armağan ediyoruz. Kütahya'nın ve üniversitemizin adını en zirveye taşımaktan gurur duyuyoruz" dedi.