EFELER Ligi'nde İzmir'i temsil eden Arkas Spor ve Altekma yarın ikinci devrenin ilk haftasında derbi mücadelesinde karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Yasin Okumuş, Ferhat Büyükpamukçu hakem ikilisinin yöneteceği maçın bilet fiyatı 110 TL olarak belirlendi. Ligde ilk yarıyı Arkas Spor, 12 maçta 7 galibiyet, 5 mağlubiyetle 4'üncü sırada tamamlarken, Altekma aynı periyotta 5 galibiyet, 7 mağlubiyetle 8'inci basamakta yer buldu. Sezonun ilk haftasında oynanan derbiyi Altekma 3-2 kazanmıştı.
Son Dakika › Spor › İzmir Derbisi: Arkas Spor ve Altekma Karşı Karşıya - Son Dakika
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