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İzmir derbisinin hakemi Sarper Barış Saka oldu - Son Dakika

İzmir derbisinin hakemi Sarper Barış Saka oldu

03.02.2022 12:21
İzmir derbisinin hakemi Sarper Barış Saka oldu

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Göztepe ile Altay arasında oynanacak İzmir derbisini hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Göztepe ile Altay arasında oynanacak İzmir derbisini hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftası, İzmir derbisi heyecanına sahne olacak. 6 Şubat Pazar günü saat 19.00'da Gürsel Aksel Stadyumu'nda başlayacak mücadelede Göztepe, Altay'ı konuk edecek. Maç öncesinde Merkez Hakem Kurulu, tarafından maçın hakem kadrosu açıklandı. Buna göre İzmir derbisini Antalya bölgesi hakemlerinden Sarper Barış Saka yönetecek. Saka'nın yardımcılıklarını Samet Çavuş ve Abdullah Özbora yapacakken, derbinin dördüncü hakemi ise Emre Kargın olacak. - İZMİR

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Spor Toto Süper Lig, Göztepe, Altay, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İzmir derbisinin hakemi Sarper Barış Saka oldu - Son Dakika Spor


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