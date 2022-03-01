İzmir futbolda kurtuluş savaşında - Son Dakika

FUTBOLDA liglerde sezonun son bölümüne girilirken İzmir'in profesyonel liglerdeki 7 temsilcisinden 6'sı küme düşme korkusu yaşamayı sürdürüyor. Kentin tarihleri 100 yıla dayanıp aşan köklü kulüpleri futbolda kurtuluş savaşı veriyor. Spor Toto Süper Lig'de 18 yıl sonra yeniden iki takımla birden temsil edilen İzmir'in sevinci sezon içinde hiç temsilcisi kalmaması endişesine dönüştü. Ligde 5 senedir aralıksız yer alan Göztepe, sezonun ilk yarısını düşme hattında tamamladıktan sonra ikinci yarıda üst üste 4 galibiyetle düze çıktı. Bu periyottan sonra son 4 maçını kaybeden Göz-Göz, 38 haftalık sezonun bitimine 11 maç kala kendisini yeniden düşme hattında buldu. 27 puanlı Göztepe, kurtuluş barajının 2 puan gerisinde bulunuyor.

Süper Lig'e 18 yıl sonra dönerek İzmir'e büyük sevinç yaşatan Altay'ın yenilenen Alsancak Mustafa Denizli Stadı'na da kavuştuğu sezondaki mutluluğu kısa sürdü. Bir dönem 16 maç boyunca kazanamayan, bu periyotta art arda 8 mağlubiyetle düşme hattına demir atan siyah-beyazlı ekip, son 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgiyle çıkışa geçse de halen 25 puanla kurtuluş hattının 4 puan gerisinde yer alıyor. Türkiye'nin altyapıda örnek kulübü olan Altınordu, geçen sezon Altay'la Play-Off finali oynadığı Spor Toto 1'inci Lig'de bu yıl düşme hattından çıkamadı. İkinci yarıya 7 yenilgiyle başlayan kırmızı-lacivertli ekip, dün Menemenspor derbisini kazanmasına rağmen son 10 maç öncesi 25 puanla kurtuluş bölgesinin 4 puan gerisinde.

110 YILLIK KARŞIYAKA'DA AMATÖR LİG KORKUSU

İzmir derbisini evinde kaybedip ağır yara alan Menemenspor, 27 puanla düşme hattının 2 puan ve yalnız 1 basamak üzerinde kaldı. Son 6 sezonda 2 kez küme düşen kentin 110 yıllık en tarihi kulübü Karşıyaka, 1'inci Lig'den gerilediği 3'üncü Lig'den de amatör kümeye düşme korkusu yaşıyor. 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezon boyunca tamamı alt sıralardaki takımlara karşı toplam 5 galibiyet alabilen, son 10 maçta 1 kez kazanan Kaf-Kaf, bitime 10 hafta kala düşme hattının 1 puan ve 1 basamak üzerinde bulunuyor. 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta son 5 maçın 4'ünü kaybeden Bergama Belediyespor'un düşme hattıyla arasında 3 puan var. İzmir takımları arasında bu yıl düşme korkusu yaşamayan tek kulüp 2'nci Lig Beyaz Grup'ta topladığı 39 puanla Play-Off hattında bulunan Bucaspor 1928.

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