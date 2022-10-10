İzmir haber: Karşıyaka evindeki şanssızlığını kırdı

Karşıyaka, 2-1'lik Karaköprü Belediyespor galibiyetiyle bu sezon ilk kez iç sahada 3 puana ulaştı.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, 6. hafta maçında dün konuk ettiği Karaköprü Belediyespor'u Namık Çelik'in golleriyle 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla bu sezonki üçüncü galibiyetini alarak puanını 10'a çıkaran yeşil-kırmızılılar, ligde de 4. sıraya yükseldi.

Üçüncü maçta ilk galibiyet

Bu sezon iç sahadaki üçüncü maçını oynayan İzmir temsilcisi, Karaköprü Belediyespor galibiyetiyle evindeki ilk galibiyetini almış oldu. Sezonun ikinci hafta maçında seyircisiz oynanan maçta Belediye Derincespor'u ağırlayan Kaf-Kaf, mücadeleden 1-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı. 4. haftada taraftarının önüne bu sezon ilk kez çıkan Karşıyaka, Şile Yıldızspor ile golsüz berabere kalmıştı.

Karşıyaka, ligin 7. hafta maçında 15 Ekim Cumartesi günü Eskişehirspor'a konuk olacak. - İZMİR