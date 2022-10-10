İzmir haber: Karşıyaka evindeki şanssızlığını kırdı - Son Dakika
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İzmir haber: Karşıyaka evindeki şanssızlığını kırdı

10.10.2022 10:47
İzmir haber: Karşıyaka evindeki şanssızlığını kırdı

İzmir haberlerine göre Karşıyaka, 2-1'lik Karaköprü Belediyespor galibiyetiyle bu sezon ilk kez iç sahada 3 puana ulaştı.

Karşıyaka, 2-1'lik Karaköprü Belediyespor galibiyetiyle bu sezon ilk kez iç sahada 3 puana ulaştı.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, 6. hafta maçında dün konuk ettiği Karaköprü Belediyespor'u Namık Çelik'in golleriyle 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla bu sezonki üçüncü galibiyetini alarak puanını 10'a çıkaran yeşil-kırmızılılar, ligde de 4. sıraya yükseldi.

Üçüncü maçta ilk galibiyet

Bu sezon iç sahadaki üçüncü maçını oynayan İzmir temsilcisi, Karaköprü Belediyespor galibiyetiyle evindeki ilk galibiyetini almış oldu. Sezonun ikinci hafta maçında seyircisiz oynanan maçta Belediye Derincespor'u ağırlayan Kaf-Kaf, mücadeleden 1-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı. 4. haftada taraftarının önüne bu sezon ilk kez çıkan Karşıyaka, Şile Yıldızspor ile golsüz berabere kalmıştı.

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzmir haber: Karşıyaka evindeki şanssızlığını kırdı - Son Dakika

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