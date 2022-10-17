İzmir haber! Pınar Karşıyaka'da Kuzminskas sakatlandı - Son Dakika
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İzmir haber! Pınar Karşıyaka'da Kuzminskas sakatlandı

17.10.2022 10:43
İzmir haber! Pınar Karşıyaka'da Kuzminskas sakatlandı

Edinilen İzmir haberine göre Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon oynadığı 3 maçı da kazanıp zirve yarışına ortak olan Pınar Karşıyaka'da Litvanyalı forvet Mindaugas Kuzminskas, sakatlık yaşadı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon oynadığı 3 maçı da kazanıp zirve yarışına ortak olan Pınar Karşıyaka'da Litvanyalı forvet Mindaugas Kuzminskas, sakatlık yaşadı. Beşiktaş Emlakjet deplasmanında ağrı hissedip ikinci yarıda görev yapamayan Kuzminskas'ın çekilen MR'ında arka adalesinde birinci derecede yırtık tespit edildi. Ligde cuma günü Tofaş önünde forma giyemecek yıldız basketbolcunun dönüşü 2-3 haftayı bulacak.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor İzmir haber! Pınar Karşıyaka'da Kuzminskas sakatlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir haber! Pınar Karşıyaka'da Kuzminskas sakatlandı - Son Dakika
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