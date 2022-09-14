Aliağa Petkimspor'un ev sahipliğinde Aliağa Belediyesi Spor Salonu'nda oynanacak özel turnuvaya Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ve Manisa Büyükşehir Belediyespor da katılacak. Organizasyonda yarın saat 18.00'de Aliağa Petkimspor-Yukatel Merkezefendi Bld Basket, cuma günü aynı saatte Yukatel Merkezefendi Bld Basket-Manisa BŞB, cumartesi günü ise saat 15.00'te Aliağa Petkimspor-Manisa BŞB maçları yapılacak.

Kaynak: DHA

basketbol, Aliağa, İzmir, Ege, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › İzmir haberi... Aliağa'da Ege Cup heyecanı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.