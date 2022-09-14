BASKETBOL Süper Ligi'ndeki 3 Ege temsilcisini yeni sezon öncesi bir araya getirecek Ege Cup 2022, yarın Aliağa'da başlayacak.
Aliağa Petkimspor'un ev sahipliğinde Aliağa Belediyesi Spor Salonu'nda oynanacak özel turnuvaya Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ve Manisa Büyükşehir Belediyespor da katılacak. Organizasyonda yarın saat 18.00'de Aliağa Petkimspor-Yukatel Merkezefendi Bld Basket, cuma günü aynı saatte Yukatel Merkezefendi Bld Basket-Manisa BŞB, cumartesi günü ise saat 15.00'te Aliağa Petkimspor-Manisa BŞB maçları yapılacak.
Son Dakika › Spor › İzmir haberi... Aliağa'da Ege Cup heyecanı - Son Dakika