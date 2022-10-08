Yeşil-kırmızılılarda bu mücadele öncesi sakatlığı bulunan Okan ve Fatih Ergen iyileşirken, Başkan Turgay Büyükkarcı ve yöneticiler Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki antrenmanı ziyaret ederek takıma moral verdi. Karşıyaka'nın grupta 5 maçta 7 puanı, henüz yenilgi almayan Şanlıurfa temsilcisi Karaköprü'nün ise 9 puanı bulunuyor. Alsancak Stadı 'ndaki son maçını 6415 biletli taraftarı önünde oynayan Kaf-Kaf, taraftarın desteğiyle kazanıp çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › İzmir haberi | Karşıyaka evinde telafi sınavında - Son Dakika

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