İzmir haberi | Karşıyaka evinde telafi sınavında - Son Dakika
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İzmir haberi | Karşıyaka evinde telafi sınavında

08.10.2022 11:30
İzmir haberi | Karşıyaka evinde telafi sınavında

İzmir spor haberine göre TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta geçen hafta Hacettepe 1945 deplasmanındaki 2-1'lik mağlubiyetle Play-Off hattından çıkıp 9'uncu sıraya gerileyen Karşıyaka, yarın iç sahada Karbel Karaköprü Belediyespor önünde telafi arayacak.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta geçen hafta Hacettepe 1945 deplasmanındaki 2-1'lik mağlubiyetle Play-Off hattından çıkıp 9'uncu sıraya gerileyen Karşıyaka, yarın iç sahada Karbel Karaköprü Belediyespor önünde telafi arayacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 19.00'da çalacak. Bilet fiyatları ögrenci 20, maraton üst 35, maraton alt 50, numaralı alt 60 TL olarak belirlendi.

Yeşil-kırmızılılarda bu mücadele öncesi sakatlığı bulunan Okan ve Fatih Ergen iyileşirken, Başkan Turgay Büyükkarcı ve yöneticiler Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki antrenmanı ziyaret ederek takıma moral verdi. Karşıyaka'nın grupta 5 maçta 7 puanı, henüz yenilgi almayan Şanlıurfa temsilcisi Karaköprü'nün ise 9 puanı bulunuyor. Alsancak Stadı'ndaki son maçını 6415 biletli taraftarı önünde oynayan Kaf-Kaf, taraftarın desteğiyle kazanıp çıkışa geçmeyi hedefliyor.


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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Karaköprü, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzmir haberi | Karşıyaka evinde telafi sınavında - Son Dakika

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