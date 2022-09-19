İzmir haberi: Menemen FK zirveye kondu - Son Dakika
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İzmir haberi: Menemen FK zirveye kondu

19.09.2022 10:55
İzmir haberi: Menemen FK zirveye kondu

Gelen İzmir haberine göre TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde İnegölspor'u 2-1 yenerek 3'te 3 yapan Menemen Futbol Kulübü, liderlik koltuğunu kaptı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde İnegölspor'u 2-1 yenerek 3'te 3 yapan Menemen Futbol Kulübü, liderlik koltuğunu kaptı. Oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde edip 12 puan toplayan sarı-lacivertliler taraftarını mest etti. Sezon başında yeni yapılanmaya giden İzmir ekibinin teknik patronu Özden Töraydın, ilk 5 haftayı hedefledikleri noktada bitirdiklerini söyledi.

Ligde her geçen haftanın çok daha zorlu olacağını vurgulayan Töraydın, "Önümüzdeki günlerde rakiplerin gücüne farklı ve ağır iklim koşulları da eklenecek. İlk beş haftayı hedeflediğimiz noktada bitirdik. Ancak bunun devamını getirmeli ve gerçek hedefimize doğru adım adım ilerlemeliyiz. Şu anda sergilediğimiz futboldan memnunum. Özellikle İnegölspor maçının ilk yarısında çok etkili oynadık. Yolumuza bu şekilde devam etmeli ve her engeli birer birer aşmalıyız" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, İnegölspor, Menemen, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzmir haberi: Menemen FK zirveye kondu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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