İzmir haberleri: Karşıyaka'da hava bozdu - Son Dakika
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İzmir haberleri: Karşıyaka'da hava bozdu

03.10.2022 11:08
İzmir haberleri: Karşıyaka'da hava bozdu

İzmir spor haberine göre TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta iddialı kadrosuyla bu sezon tek hedefini şampiyon olup en alt ligden kurtulmak olarak belirleyen Karşıyaka'da Hacettepe 1945 deplasmanındaki 2-1'lik mağlubiyet taraftarı kızdırdı.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta iddialı kadrosuyla bu sezon tek hedefini şampiyon olup en alt ligden kurtulmak olarak belirleyen Karşıyaka'da Hacettepe 1945 deplasmanındaki 2-1'lik mağlubiyet taraftarı kızdırdı. Ligde 5 haftada 2'nci mağlubiyetini alıp 3'üncü kez puan kaybı yaşayan yeşil-kırmızılılarda sezon başında 3 yıllık sözleşme imzalanan teknik direktör Erman Güraçar'ın koltuğu da sallanmaya başladı. Geçen sezon 2 kez geçici olarak açtığı transfer yasağını bu yıl tamamen kaldırarak önemli isimlerin yer aldığı kadrosunu Emre Gemici, Onur Kolay, Okan Baydemir gibi ligin yıldızlarıyla takviye eden Kaf-Kaf'ta takımın bir türlü patlama yapamaması havayı gerdi.

Lige Nevşehir deplasmanındaki galibiyetle başladıktan sonra iç sahada Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki ilk maçta Belediye Derincespor'a yenilen, ardından yıllar sonra binlerce taraftarını tribüne çektiği Şile Yıldızspor maçında golsüz eşitliği bozamayan Karşıyaka, son 4 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi aldı. Hacettepe yenilgisiyle grupta lider Yeni Mersin İdmanyurdu'nun şimdiden 5 puan gerisine düşen İzmir temsilcisi, 7 puanla Play-Off hattından da çıkarak 9'uncu sıraya geriledi.

GÜRAÇAR VE YÖNETİME TEPKİ

Taraftarlar geçen sezon ikinci yarıda göreve gelen Erman Güraçar'ı sosyal medyada son 2 haftada kadroya bile alınmayan İhsan Furkan'ın Hacettepe maçına 11'de başlaması, lig ve kupada oynadığı maçlarda golleri sıralayan santrfor Fatih Taşdelen'in yedek kalması, takımın bir türlü istenilen düzeye çıkamaması gibi konularda eleştirip kan değişikliği talep etti. Başkan Turgay Büyükkarcı ve futbol şube yönetimi de taraftarın tepkilerinin hedefi oldu. Yeşil-kırmızılılarda maçta kırmızı kartla oyundan atılarak cezalı duruma düşen teknik direktör Güraçar'ın durumu yönetimle yapılacak toplantı sonrası belli olacak.


- İzmir
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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzmir haberleri: Karşıyaka'da hava bozdu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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