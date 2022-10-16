İzmir haberleri | Karşıyaka'dan 2'de 2

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Karbel Karaköprü Belediyespor galibiyetinin ardından deplasmanda Eskişehirspor'u zor da olsa 1-0 yenen Karşıyaka, bu sezon ilk kez 2'de 2 yaparken zirve yarışında iddialı konuma geldi.

Geçen hafta Karaköprü'yü mağlup ederek kara bulutları dağıtıp Play-Off hattına dönen Kaf-Kaf, Eskişehir'de Fatih Taşdelen'in tek golüyle üst üste ikinci galibiyetini aldı. Grupta 7 hafta sonunda 13 puana ulaşan İzmir temsilcisi, 52 Orduspor'un averajla gerisinde üçüncü sıraya tırmanarak lider Yeni Mersin İdmanyurdu'nu 5 puan geriden takibini sürdürdü.

Ligde zor günler geçiren, altyapı oyuncularından kurulu Eskişehirspor'la 14 yıl sonra oynanan ilk maçta deplasmana 17 otobüs, 7 minibüs ve özel araçlarla akın eden Karşıyaka taraftarları, 1625 kişilik konuk takım tribününü tamamen doldurdu. İki takım taraftarları daha önceki olaylı maçların aksine karşılaşma öncesinde ve 90 dakika boyunca beraber sporda centilmenlik dersi verdi. Karşıyakalı futbolcular bitiş düdüğünün ardından galibiyeti taraftarlarıyla birlikte kutladı.

Art arda 2 galibiyetle avantaj yakalayan yeşil-kırmızılı ekip, grupta 23 Ekim'de Edirnespor'u, 29 Ekim'de de 1954 Kelkit Bld'yi İzmir'de ağırlayacak.