İzmir haberleri | Karşıyaka kendine geldi - Son Dakika
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İzmir haberleri | Karşıyaka kendine geldi

10.10.2022 11:23
İzmir haberleri | Karşıyaka kendine geldi

İzmir haberler... TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 4 haftada 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle 8 puan kaybettiği kötü serinin ardından taraftarının müthiş desteğiyle Karbel Karaköprü Belediyespor'u 2-1 mağlup eden Karşıyaka, zirve yarışına yeniden ortak oldu.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 4 haftada 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle 8 puan kaybettiği kötü serinin ardından taraftarının müthiş desteğiyle Karbel Karaköprü Belediyespor'u 2-1 mağlup eden Karşıyaka, zirve yarışına yeniden ortak oldu.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda 3 bin 525 biletli taraftarının itici gücüyle grupta hiç yenilmeyip, ilk 5 maçta kalesinde 1 gol gören rakibini mağlup etmeyi başaran Kaf-Kaf, iç sahada bu sezon ilk kez gol atarak ilk kez kazandı. Yenilenen haliyle geçen sezon kapılarını açan Alsancak Stadı'na 8.5 yıl sonra dönerek bu stattaki ilk iki maçında 1 mağlubiyet, 1 beraberlik alıp ağları hiç sarsamayan Karşıyaka, Şanlıurfa ekibine patladı.

Sahaya geçen hafta 2-1 kaybedilen Hacettepe 1945 maçının ilk 11'ine göre 5 değişiklik yaparak çıkan yeşil-kırmızılılar, Namık Barış'ın golleriyle galibiyete uzanırken, taraftarlarının gönlünü aldı. Grupta 15 Ekim Cumartesi günü 1 puanla sonuncu Eskişehirspor'a konuk olacak İzmir temsilcisi, 6 maç sonunda puanını 10 yaparak 4'üncü sıraya tırmanıp adını yeniden Play-Off hattına yazdırdı. Karaköprü galibiyetini statta görsel şölen oluşturan taraftarıyla kutlayan Karşıyaka'da sakatlıktan dönüp maçın ikinci yarısında yeniden sakatlanarak oyundan çıkan Okan'ın baldırında çekme bulunduğu, riske etmemek için oyundan alındığı öğrenildi.NAMIK BARIŞ İLKLERİ GETİRDİKarşıyaka'da Karbel Karaköprü Belediyespor maçında galibiyet gollerini atan 24 yaşındaki altyapı patentli kanat oyuncusu Namık Barış Çelik, hem kendi hem de takımı adına ilkleri başardı. Bu sezon ilk 4 haftada 11'de yer almasına rağmen skor üretemeyen Barış, Hacettepe deplasmanında kulübeye çekildi. Genç futbolcu, Karaköprü önünde 11'e golleriyle döndü. Takımın en çok asist yapan oyuncusu olmasına rağmen 2020-2021 sezonunda 2, 2021-2022'de 1 gol atan Barış, kariyerinde ilk kez bir maçta 2 kez ağları sarstı. Alsancak Stadı'nın yeni haliyle Karşıyaka'nın ilk gollerini atan Barış, takımına bu stattaki ve bu sezonun ilk iç saha galibiyetini getirdi.


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İzmir haber: Karşıyaka evindeki şanssızlığını kırdı İzmir haber: Karşıyaka evindeki şanssızlığını kırdı İzmir haberi: Pınar Karşıyaka'dan müthiş seri İzmir haberi: Pınar Karşıyaka'dan müthiş seri
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Karaköprü, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzmir haberleri | Karşıyaka kendine geldi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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