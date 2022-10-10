İzmir haberleri | Karşıyaka kendine geldi

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 4 haftada 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle 8 puan kaybettiği kötü serinin ardından taraftarının müthiş desteğiyle Karbel Karaköprü Belediyespor'u 2-1 mağlup eden Karşıyaka, zirve yarışına yeniden ortak oldu.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda 3 bin 525 biletli taraftarının itici gücüyle grupta hiç yenilmeyip, ilk 5 maçta kalesinde 1 gol gören rakibini mağlup etmeyi başaran Kaf-Kaf, iç sahada bu sezon ilk kez gol atarak ilk kez kazandı. Yenilenen haliyle geçen sezon kapılarını açan Alsancak Stadı'na 8.5 yıl sonra dönerek bu stattaki ilk iki maçında 1 mağlubiyet, 1 beraberlik alıp ağları hiç sarsamayan Karşıyaka, Şanlıurfa ekibine patladı.