TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta şampiyonluk hedefiyle başladığı sezonda ilk yenilgisiyle henüz ikinci haftada evinde tanışan Karşıyaka , Ziraat Türkiye Kupası 'nda moral buldu. Kupada ilk turda Bergama Belediyespor 'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Kaf-Kaf, adını üst tura yazdırdı. Yeşil-kırmızılılarda Fatih Ergen ve Kerem, attıkları gollerle bu sezon siftah yaparken, geçen hafta Belediye Derincespor mağlubiyetinde ikinci yarıdaki performansıyla eleştirilen takımın yıldız transferi Emre Gemici, ilk golün asistini yaptı. Teknik direktör Erman Güraçar'ın ligde fazla süre alamayan isimlerin kupadaki performansından çok memnun kaldığı öğrenildi. Karşıyaka, grupta pazar günü 1922 Konyaspor 'a konuk olacak.

Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Karşıyaka, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › İzmir haberleri | Karşıyaka'ya kupa morali - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.