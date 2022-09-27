İzmir haberleri: Pınar Karşıyaka'da Büyükkarcı'nın güveni tam - Son Dakika
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İzmir haberleri: Pınar Karşıyaka'da Büyükkarcı'nın güveni tam

27.09.2022 10:13
İzmir haberleri: Pınar Karşıyaka'da Büyükkarcı'nın güveni tam

İzmir haber: Türkiye Sigorta, Basketbol Süper Ligi ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yine başarı kovalayacağı sezon öncesinde kadrosunu 6'sı yeni yabancı 12 transferle tepeden tırnağa değiştiren Pınar Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı, oluşturdukları takıma güvendiklerini söyledi.

Türkiye Sigorta, Basketbol Süper Ligi ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yine başarı kovalayacağı sezon öncesinde kadrosunu 6'sı yeni yabancı 12 transferle tepeden tırnağa değiştiren Pınar Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı, oluşturdukları takıma güvendiklerini söyledi. Ligde sezonun ilk maçında cumartesi günü Manisa Büyükşehir Belediyespor'u ağırlayıp, ardından Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk hafta sınavında 5 Ekim Çarşamba akşamı Yunan temsilcisi AEK'yı konuk edecek Karşıyaka'da Büyükkarcı, kulübün sosyal medya sayfalarına açıklamalarda bulundu.

Büyükkarcı, "Bu sene yeni bir takım kurduk. Çok kısa sürede çok iyi kaynaşmış bir takım oldular. Bu bizi umutlandırıyor. Kendimizden kat kat daha fazla bütçeli takımlarla baş edeceğimize inanıyorum ama bizim birinci önceliğimiz Karşıyaka taraftarına gurur verecek bir oyundur. Birinci önceliğimiz her zaman bu oldu ve bundan şaşmayacağımıza da inanıyorum. Antrenör Ufuk Sarıca'nın bunca zamandır yaptığı kadro mühendislikleri gayet iyi. Çok umut verici. Hazırlık maçlarını da seyrettik. Takımla birlikteyiz ve yapılanı görüyoruz. Bence çok iyi bir kadro yapılanması var. Hem tecrübeli hem de genç oyuncuları çok iyi kaynaştıracak bir kadro mühendisliği var. İyi olacağından hiç şüphem yok" dedi.

5 BİN KİŞİYE HAZIRLIK MAÇI

Karşıyaka taraftarını öven Başkan Turgay Büyükkarcı, Pınar Cup 2022'deki Fenerbahçe Beko maçını dolu tribünler önünde oynadıklarını hatırlatıp, "Karşıyaka taraftarı muhteşem bir taraftar. Zaten bu kadar büyük bir organizasyonun tek nedeni onlar. Biz taraftarı olan, ekolü olan bir kulübüz. O yüzden de Karşıyaka taraftarı her sene takımını desteklediği gibi dünyanın her yerinde takımı destekleyeceğinden en ufak şüphemiz yok. Zaten kombine satışları da bunu gösteriyor. Hazırlık maçında da 5 bin kişiye oynadık. Neredeyse dünya üzerinde çok ender görülecek bir olaydır. O yüzden de Karşıyaka taraftarının her halükarda takımını destekleyeceğinden hiç şüphem yok" açıklamasını yaptı.


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Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca'dan yeni sezon değerlendirmesi Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca'dan yeni sezon değerlendirmesi BC Prometey: 86-93 BC Prometey: 86-93
Kaynak: DHA

Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzmir haberleri: Pınar Karşıyaka'da Büyükkarcı'nın güveni tam - Son Dakika

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