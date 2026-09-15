İzmir'in 7 profesyonel takımından 5'i ilk haftalarda galibiyet alamadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir'in 7 profesyonel takımından 5'i ilk haftalarda galibiyet alamadı

İzmir\'in 7 profesyonel takımından 5\'i ilk haftalarda galibiyet alamadı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'i profesyonel liglerde temsil eden 7 takımdan 5'i sezonun ilk haftalarında galibiyetle tanışamazken, 4 kulüp transfer yasağını kaldıramadı. Altınordu lige katılmadığı için TFF tarafından küme düşürüldü, Göztepe ise 2 puanla Süper Lig'de son sırada yer aldı.

PROFESYONEL futbol liglerinde 2026-27 sezonu maratonu başlarken İzmir'in liglerdeki 7 takımının 5'i ilk haftalarda galibiyetle tanışamadı. İzmir'i profesyonel liglerde temsil eden mevcut 7 ekibin 4'ü sezon öncesi borçları yüzünden gelen transfer yasaklarını açamadı. Yaz döneminde satılması gündeme gelen iki kulüp ise talip bulamadı. Başkanlık koltuğu aylardır boş kalan Altay umutlarını kayyıma bağladı. Şirket olarak yönetilen kulüpler de mali sıkıntıları aşamazken, kentin 103 yıllık tarihi kulüplerinden Altınordu ise ilk kez lige bile katılamadı. Futbol şubesi 4 yıldır Türk sporunda bir ilk olarak yabancı yatırımcı tarafından yönetilen, İzmir'in mali olarak en sıkıntısız kulübü olan Trendyol Süper Lig'deki tek Ege temsilcisi Göztepe bu sezon startta kaldı.

GÖZTEPE SÜPER LİG'DE SON SIRADA

Stadı ve mali tablosuyla örnek olan, keşfedip yurtdışına sattığı yabancı oyuncularla ses getiren Göz-Göz, bu sezon yeni kadrosuyla ilk haftalarda sahada bekleneni veremedi. Süper Lig'de ilk 5 haftada galibiyeti bulunmayan tek takım konumundaki Göztepe topladığı 2 puanla son sıraya demir attı. Sarı-kırmızılı ekip kalesinde gördüğü 13 golle en çok gol yiyen takım olup tehlike sinyalleri verdi. İzmir'de 2012 yılında futbol şubesini şirketleştirerek devralan Seyit Mehmet Özkan yönetiminde bir dönem altyapısını ve yetiştirdiği futbolcularla örnek olan Altınordu bu sezon sahaya bile çıkmadan 3'üncü Lig'e düşürüldü. Yıllardır A takımı devredecek yatırımcı arayışında sonuç alamayan Özkan bu sezon 2'nci Lig'e katılmama kararı alırken, Türkiye Futbol Federasyonu kırmızı-lacivertlileri lig başlamadan küme düşürdü.

KARŞIYAKA YASAĞA AMATÖR FORMÜL BULDU

2'nci Lig'de Menemen FK'da başkan Bilgin Tokul sezon öncesi aylarca takımı satmaya çalıştı. Lige katılmama kararı alan Tokul, son hafta fikir değiştirdi. Transfer yasağı nedeniyle kadrosunu takviye edemeyen sarı-lacivertliler 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk iki haftada 0 çekti. 3'üncü Lig'de 9'uncu sezonunu geçiren İzmir'in 114 yıllık en eski kulübü Karşıyaka ağır borç yükü yüzünden transfer yasağını kaldıramayınca 15 yeni oyuncusuna amatör lisans çıkardı. Son 3 yıldır play-offta elenen, bu sezon mutlaka şampiyonluk hedefleyen Karşıyaka 2'nci Grup'ta ilk iki haftada yalnız 1 puan alarak zirvenin 5 puan gerisine düştü. Karşıyaka gibi dernek statüsünde yönetilen iki İzmir kulübünden biri olan Altay'ın borcu 1 milyar TL'ye ulaştı. FIFA ve TFF'den gelen transfer yasaklarını Süper Lig'den düştüğünden beri 5 yıldır açamayan Altay sezon öncesi hem kadrosundaki kalan tecrübeli futbolcuları hem de yönetimini kaybetti.

ALTAY'IN FIFA KABUSU BİTMEDİ

Sezona yönetimsiz olarak altyapısından gençlerle hazırlanan Altay, 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk iki haftada 2 puan aldı. Kulübe kayyım atanmasını bekleyen Altay'ı FIFA'dan gelmesi muhtemel puan silme cezaları korkutuyor. Aynı grupta Tire 2021 FK'nın yarışmacı haklarını alan Gaziemir Spor ilk iki haftayı mağlubiyetle kapatıp dibe demir attı. Altay gibi FIFA'dan yasak aldığı için amatör transfer bile yapamayan Bucaspor 1928, 3'üncü Lig'e gençleriyle 2 maçta 3 puanla başladı. İlk hafta Balıkesirspor'a 4-1 yenilen Buca, geçen hafta evinde 1922 Akşehirspor'u yendi. İzmir futbolunda sezona iyi başlayan tek takım ise Aliağa FK oldu. Sezon başında maliyetli yıldızlarla yolunu ayırmayı seçen Aliağa, 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yeni kadrosuyla 2'de 2 yaparak zirveye kuruldu.

Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, Futbol, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzmir'in 7 profesyonel takımından 5'i ilk haftalarda galibiyet alamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ters şeride giren alkollü tır sürücüsü dehşet saçtı 2 ölü, 1 yaralı Ters şeride giren alkollü tır sürücüsü dehşet saçtı! 2 ölü, 1 yaralı
Limanı ayağa kaldıran baskın Plastik atıklardan 3,9 ton kokain çıktı Limanı ayağa kaldıran baskın! Plastik atıklardan 3,9 ton kokain çıktı
Yanan yolcu otobüsünde baba herkesi kurtardı, kızını kurtaramadı Yanan yolcu otobüsünde baba herkesi kurtardı, kızını kurtaramadı
Çiftlikte büyük kayıp Yangında yaklaşık 24 bin civciv telef oldu Çiftlikte büyük kayıp! Yangında yaklaşık 24 bin civciv telef oldu
Henüz 16 yaşında Evinden çıkanlar cezaevine soktu Henüz 16 yaşında! Evinden çıkanlar cezaevine soktu
Sergen Yalçın Arda Güler’i açık açık uyardı: Uğraşma onunla seni de yakmasın Sergen Yalçın Arda Güler'i açık açık uyardı: Uğraşma onunla seni de yakmasın
Dev bankadan altın tahmini Dev bankadan altın tahmini

13:33
Bilal Erdoğan Amedspor taraftarlarından söz istedi: Galatasaray’ı yenin
Bilal Erdoğan Amedspor taraftarlarından söz istedi: Galatasaray'ı yenin
13:27
Uçak hazırlandı Trabzonspor Fatih Tekke sonrası aranan ismi sonunda buldu
Uçak hazırlandı! Trabzonspor Fatih Tekke sonrası aranan ismi sonunda buldu
13:03
Başsavcılık “İfadeye çağrıldım“ diyen Rasim Ozan Kütahyalı’yı yalanladı
Başsavcılık "İfadeye çağrıldım" diyen Rasim Ozan Kütahyalı'yı yalanladı
12:44
Raci Şaşmaz’ın ifadesi ortaya çıktı “İskender Büyük“ detayı bomba
Raci Şaşmaz'ın ifadesi ortaya çıktı! "İskender Büyük" detayı bomba
12:43
Suudi Arabistan’da Mekke dahil çok sayıda bölge için saldırı alarmı: Güvenli bölgelere gidin
Suudi Arabistan'da Mekke dahil çok sayıda bölge için saldırı alarmı: Güvenli bölgelere gidin
12:04
Ve Galatasaray’da Victor Osimhen için beklenen Trabzonspor kararı çıktı
Ve Galatasaray'da Victor Osimhen için beklenen Trabzonspor kararı çıktı
11:41
Devlet hastanesi doktorları birbirine girdi Psikoloğun kocası doktoru dövdü
Devlet hastanesi doktorları birbirine girdi! Psikoloğun kocası doktoru dövdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2026 13:53:27. #7.13#
SON DAKİKA: İzmir'in 7 profesyonel takımından 5'i ilk haftalarda galibiyet alamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement