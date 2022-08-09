İZMİR'in ev sahipliğinde düzenlenen FIBA U18 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ay-yıldızlı ekibimiz finale çıkıp şampiyonluğu kıl payı İspanya 'ya kaptırırken, turnuva biter bitmez millilerin İzmirli yıldızları transferde gözde oldu. Pınar Karşıyaka 'nın altyapısında yetişmesine rağmen geçen yıl kulüpten ayrılıp Karadağ ekiplerinden SC Derby Podgorica'da forma giyen forvet Eray Büyükcangaz, Darüşşafaka'yla sözleşme imzaladı. Final maçında sakatlık yaşayan Eray, şampiyonada 7.0 sayı, 3.1 ribaund, 1.7 asist ortalaması tutturdu. Gelişim Koleji Spor Kulübü'nde yetişen 17 yaşındaki guard Özgür Cengiz de şampiyona biter bitmez Tofaş 'ın yolunu tuttu. Özgür, şampiyonayı 5.4 sayı, 1.9 ribaund, 3.7 asist, 1.9 top çalma istatistikleriyle tamamladı.

Kaynak: DHA

İspanya, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › U18 Milli Takım'ın İzmirli yıldızları kapışıldı - Son Dakika

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