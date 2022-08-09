U18 Milli Takım'ın İzmirli yıldızları kapışıldı - Son Dakika
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U18 Milli Takım'ın İzmirli yıldızları kapışıldı

09.08.2022 11:41
U18 Milli Takım'ın İzmirli yıldızları kapışıldı

İZMİR'in ev sahipliğinde düzenlenen FIBA U18 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ay-yıldızlı ekibimiz finale çıkıp şampiyonluğu kıl payı İspanya'ya kaptırırken, turnuva biter bitmez millilerin İzmirli yıldızları transferde gözde oldu.

İZMİR'in ev sahipliğinde düzenlenen FIBA U18 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ay-yıldızlı ekibimiz finale çıkıp şampiyonluğu kıl payı İspanya'ya kaptırırken, turnuva biter bitmez millilerin İzmirli yıldızları transferde gözde oldu. Pınar Karşıyaka'nın altyapısında yetişmesine rağmen geçen yıl kulüpten ayrılıp Karadağ ekiplerinden SC Derby Podgorica'da forma giyen forvet Eray Büyükcangaz, Darüşşafaka'yla sözleşme imzaladı. Final maçında sakatlık yaşayan Eray, şampiyonada 7.0 sayı, 3.1 ribaund, 1.7 asist ortalaması tutturdu. Gelişim Koleji Spor Kulübü'nde yetişen 17 yaşındaki guard Özgür Cengiz de şampiyona biter bitmez Tofaş'ın yolunu tuttu. Özgür, şampiyonayı 5.4 sayı, 1.9 ribaund, 3.7 asist, 1.9 top çalma istatistikleriyle tamamladı.


- İzmir
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18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası, yarın final maçıyla tamamlanacak 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası, yarın final maçıyla tamamlanacak
Kaynak: DHA

İspanya, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor U18 Milli Takım'ın İzmirli yıldızları kapışıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: U18 Milli Takım'ın İzmirli yıldızları kapışıldı - Son Dakika
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