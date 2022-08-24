İzmir'in Altınordu'suna sağlıklı güvence - Son Dakika
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İzmir'in Altınordu'suna sağlıklı güvence

24.08.2022 10:28
İzmir'in Altınordu'suna sağlıklı güvence

İzmir'in köklü kulübü Altınordu Futbol Kulübü, 2022-2023 sezonu için Medicana International İzmir Hastanesi ile olan sağlık sponsorluğu sözleşmesi yenilendi.

İzmir'in köklü kulübü Altınordu Futbol Kulübü, 2022-2023 sezonu için Medicana International İzmir Hastanesi ile olan sağlık sponsorluğu sözleşmesi yenilendi.

Altınordu Futbol Kulübü ve Medicana International İzmir Hastanesi yeni sezonda da güçlerini birleştirdi. Özellikle altyapı sistemi ve Türk futboluna kazandırdığı futbolcularıyla adından söz ettiren Altınordu Futbol Kulübü'nün Spor Toto 1. Lig 2022-2023 sezonu boyunca ihtiyaç duyacakları tüm sağlık sorunları için Medicana International İzmir Hastanesi sponsor oldu.

"Sporcu sağlığı çok önemli"

İmza töreninde konuşan Altınordu Futbol Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, sporcu sağlığının, profesyonel futbol sektöründe en önde gelen destek unsurlarından biri olmasına rağmen, kulüplerin bu konuda yatırım yapmadığına vurgu yaptı. Özkan, "Medicana Sağlık Grubu, hem A takımımıza hem de akademiye destek veriyor. Bu bizler için çok önemli. Biz fiziki temasa dayalı spor yapıyoruz. Sakatlıklarımız da çoğunlukla oluyor. Bütün bir yıl boyunca çocuklarımıza ve A takımına sabırla destek veren tüm Medicana çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Bu sezon da birlikte olacağımız için mutluyuz" dedi.

"Bir hayalim var"

Medicana International İzmir Hastanesi Genel Müdürü Dr. Ulvi Ünal ise Medicana Sağlık Grubu'nu temsilen, Altınordu Futbol Kulübü çatısı atında olmaktan çok mutlu olduklarını ifade ederek, Altınordu Futbol Kulübü'nün, sadece İzmir'in değil, Türkiye'nin en köklü kulüplerinden biri olduğunu söyledi. Ünal, "Az çok futboldan anlayan hemen herkesin önünde saygı ile eğildiği, felsefesi olan, Cumhuriyetle yaşıt bir kulüp. Cumhuriyet'in ilk kulübü ve Cumhuriyet'in çocukları da burada. Göğsümüzü kabartan bir tablo. Altınordu sadece kulüp değil bir yaşam tarzı" dedi.

İzmir'in tüm spor kulüplerine sağlık sponsorluğu desteği verdiklerinin altını çizen Ünal, "Benim bir hayalim var. Bu spor kulüplerinin hepsinin bir arada olduğu bir sosyal sorumluluk projesinin altına imza atmak istiyorum. Herkes bir arada olsun, biz de ön ayak olalım. Bu sene bu hayalimi hayata geçirmek istiyorum" diye konuştu.

Öte yandan, Altınordu Futbol Kulübü A takımı oyuncuları da sağlık muayenesinden geçti. Kardiyoloji, ortopedi ve dahiliye gibi çeşitli branşlarda sağlık kontrolleri yapılan futbolcuların herhangi bir sağlık sorununun olmadığı belirtildi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Altınordu, Futbol, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzmir'in Altınordu'suna sağlıklı güvence - Son Dakika

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