Hastalığının ağır dönemlerinde bile Altay'a olan sevgisi nedeniyle koltuk değnekleriyle kulübün kongrelerine katılıp oy vererek camianın gönlünde taht kuran Erdoğan, altyapıya ve amatör branşlara önem veren yöneticiliğiyle tanınıyordu. Merhumun cenazesi bugün Gültepe Osman Paşa Camii'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Kaynak: DHA

Mehmet Erdoğan, İzmir, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Altay'ın acı günü - Son Dakika

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