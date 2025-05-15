İzmir\'in Orange Padel Kulübü Uluslararası Başarı Elde Etti

DÜNYADA ve ülkemize hızla yayılan, tenise benzer bir kort ve benzer raketlerle oynanan padel sporunda İzmir'in ilk kulübü Orange Padel, Antalya'daki uluslararası şampiyonada derece elde etti. Orange Padel, katıldığı ilk uluslararası şampiyonada son 16'ya kalarak büyük bir başarıya ulaştı. FIP (International Padel Federation) Tour 2025 takviminde yer alan FIP Bronze Antalya-2025, 27 farklı ülkeden 48 takımın katılımıyla gerçekleşti. 7-11 Mayıs tarihleri arasındaki uluslararası şampiyonada Orande Padel adına Atakan Özuysal, Kaan Göne, Ali Özbayrak ve Efe Özbayrak korta çıktı.

Türkiye'de bugüne kadar düzenlenen en geniş katılımlı padel turnuvası olan FIP Bronze Antalya'da Orande Padel'den Kaan Göne - Ali Özbayrak ikilisi, son 16'ya kalarak ülkemiz adına bir ilki gerçekleştirdi. 20 kadın takımında yer aldığı ve bu özelliğiyle de bir ilkin gerçekleştiği dev organizasyondaki başarıdan gurur duyduklarını belirten Orange Padel Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Yurdakul, "Hedefimiz padeli İzmir'in en popüler spor branşları arasına olmasını sağlamak. Bu başarıların ise ivmemizi hızlandıracağına inanıyoruz. FIP takviminde de yer alan ve katıldığımız ilk uluslararası şampiyonada elde edilen başarı, mutluluk verici. Kısa süre sonra büyük bir iş birliği anlamında da çok güzel gelişmeleri paylaşacağız" dedi.