Başantrenör Taner Erol, kaliteli bir organizasyonda büyük bir başarıya imza attıklarını belirterek, "Daha önce milli takıma 3 sporcu vermiştik. Bundan sonraki hedefimiz daha fazla sporcumuza ay yıldızlı formayı giydirmek" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Taner Erol, Aliağa, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Aliağalı karatecilerden 1 kupa, 15 altın madalya - Son Dakika

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