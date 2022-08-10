Aliağalı karatecilerden 1 kupa, 15 altın madalya - Son Dakika
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Aliağalı karatecilerden 1 kupa, 15 altın madalya

10.08.2022 14:55
Aliağalı karatecilerden 1 kupa, 15 altın madalya

İzmir Karate İl Şampiyonası müsabakasına katılan Taner Erol Spor Kulübü, 15 altın, 5 gümüş, 15 bronzmadalya ile dönerek Aliağa'ya büyük gurur yaşattı.

İzmir Karate İl Şampiyonası müsabakasına katılan Taner Erol Spor Kulübü, 15 altın, 5 gümüş, 15 bronz

madalya ile dönerek Aliağa'ya büyük gurur yaşattı.

Taner Erol Spor Kulübünün karate branşında eğitim gören minik sporcuları, Katip Çelebi Üniversitesi Spor Salonunda düzenlenen 30 Ağustos İzmir Karate İl Şampiyonasına katıldı. 9 kulüpten 400 sporcunun katıldığı turnuvaya Aliağa'yı temsilen katılan Taner Erol Spor Kulübü; 15 altın, 5 gümüş, 15 bronz madalya kazanarak kupayı Aliağa'ya getirdi.

Başantrenör Taner Erol, kaliteli bir organizasyonda büyük bir başarıya imza attıklarını belirterek, "Daha önce milli takıma 3 sporcu vermiştik. Bundan sonraki hedefimiz daha fazla sporcumuza ay yıldızlı formayı giydirmek" ifadelerini kullandı. - İZMİR

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Taner Erol, Aliağa, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aliağalı karatecilerden 1 kupa, 15 altın madalya - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aliağalı karatecilerden 1 kupa, 15 altın madalya - Son Dakika
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