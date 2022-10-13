İzmir spor haberi... Eskişehirspor, Karşıyaka maçına hazırlanıyor - Son Dakika
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İzmir spor haberi... Eskişehirspor, Karşıyaka maçına hazırlanıyor

13.10.2022 09:51
İzmir spor haberi... Eskişehirspor, Karşıyaka maçına hazırlanıyor

İzmir gelişmesine göre TFF 3. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, cumartesi günü oynayacağı Karşıyaka maçı hazırlıklarına devam ediyor.

TFF 3. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, cumartesi günü oynayacağı Karşıyaka maçı hazırlıklarına devam ediyor.

Eskişehirspor, TFF 3. Lig'in yedinci haftasında evinde Karşıyaka'yı ağırlayacak. Maç öncesi Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde, Teknik Direktör Emre Özbayer yönetiminde çalışmalar sürüyor. Dün akşam saatlerinde yapılan antrenmanda Es-Es'li oyuncular; ısınmanın ardından beşe iki, savunma ve hücum çalışmaları yaptı. Antrenman, geçiş çalışmasıyla sona ererken, hazırlıkların maç öncesine kadar devam edeceği öğrenildi.

Karşılaşma öncesinde Eskişehirspor 1 puan ile ligde son sırada yer alırken, Karşıyaka ise 10 puan ile 4'üncü sırada bulunuyor. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzmir spor haberi... Eskişehirspor, Karşıyaka maçına hazırlanıyor - Son Dakika

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