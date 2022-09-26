TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 6'ncı haftaya lider giren Menemen Futbol Kulübü, deplasmanda Anagold 24Erzincanspor'a 2-1 yenilen Menemen FK hem liderliği kaybetti hem de galibiyet serisini bitirdi. Ligdeki 2'nci yenilgisini alan sarı-lacivertliler 12 puanda kalarak 3'üncü basamağa geriledi. Teknik direktör Özden Töraydın, alınan mağlubiyetin üzücü olduğunu ancak ilerleyenhaftalarda yeniden zirveye yerleşeceklerini ifade etti. Menemen FK, bu hafta Bitexen Düzcespor'la evinde kozlarını paylaşacak.
Son Dakika › Spor › İzmir spor haberi: Menemen FK'da seri bozuldu - Son Dakika