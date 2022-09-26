İzmir spor haberi: Menemen FK'da seri bozuldu - Son Dakika
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İzmir spor haberi: Menemen FK'da seri bozuldu

26.09.2022 11:21
İzmir spor haberi: Menemen FK'da seri bozuldu

İzmir haberlerine göre TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 6'ncı haftaya lider giren Menemen Futbol Kulübü, deplasmanda Anagold 24Erzincanspor'a 2-1 yenilen Menemen FK hem liderliği kaybetti hem de galibiyet serisini bitirdi.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 6'ncı haftaya lider giren Menemen Futbol Kulübü, deplasmanda Anagold 24Erzincanspor'a 2-1 yenilen Menemen FK hem liderliği kaybetti hem de galibiyet serisini bitirdi. Ligdeki 2'nci yenilgisini alan sarı-lacivertliler 12 puanda kalarak 3'üncü basamağa geriledi. Teknik direktör Özden Töraydın, alınan mağlubiyetin üzücü olduğunu ancak ilerleyenhaftalarda yeniden zirveye yerleşeceklerini ifade etti. Menemen FK, bu hafta Bitexen Düzcespor'la evinde kozlarını paylaşacak.


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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Menemen, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzmir spor haberi: Menemen FK'da seri bozuldu - Son Dakika

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