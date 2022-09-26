TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 6'ncı haftaya lider giren Menemen Futbol Kulübü, deplasmanda Anagold 24Erzincanspor'a 2-1 yenilen Menemen FK hem liderliği kaybetti hem de galibiyet serisini bitirdi. Ligdeki 2'nci yenilgisini alan sarı-lacivertliler 12 puanda kalarak 3'üncü basamağa geriledi. Teknik direktör Özden Töraydın, alınan mağlubiyetin üzücü olduğunu ancak ilerleyenhaftalarda yeniden zirveye yerleşeceklerini ifade etti. Menemen FK, bu hafta Bitexen Düzcespor'la evinde kozlarını paylaşacak.

Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Menemen, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › İzmir spor haberi: Menemen FK'da seri bozuldu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.