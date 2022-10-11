İzmir spor haberi: Pınar Karşıyaka 2'de 2 için Almanya'da - Son Dakika
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İzmir spor haberi: Pınar Karşıyaka 2'de 2 için Almanya'da

11.10.2022 10:38
İzmir spor haberi: Pınar Karşıyaka 2'de 2 için Almanya'da

İzmir haberi: FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda sezona Yunan temsilcisi AEK'yı evinde seyircisiz maçta 91-88 yenerek başlayan Pınar Karşıyaka, yarın Almanya'da Telekom Baskets Bonn'a konuk olacak.

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda sezona Yunan temsilcisi AEK'yı evinde seyircisiz maçta 91-88 yenerek başlayan Pınar Karşıyaka, yarın Almanya'da Telekom Baskets Bonn'a konuk olacak. Bonn kentindeki Telekom Dome Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Bonn, gruptaki ilk sınavında evinde İtalyan ekibi Reggio Emilia'ya 88-84 yenilmekten kurtulamadı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezona yeni kadrosuyla 2'de 2 yaparak giriş yapan Karşıyaka, Avrupa'da Bonn'u da deplasmanda yenip grupta liderlik yarışına ağırlığını koymaya çalışacak.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor İzmir spor haberi: Pınar Karşıyaka 2'de 2 için Almanya'da - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir spor haberi: Pınar Karşıyaka 2'de 2 için Almanya'da - Son Dakika
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