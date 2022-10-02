İzmir spor haberleri: Menemen son dakikada kurtuldu

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Bitexen Düzcespor'la 2-2 berabere kalan Menemen Futbol Kulübü mağlubiyetten son dakikada kurtuldu. Enes'in 90+3'üncü dakikada attığı golle 1 puanı alan Menemen Futbol Kulübü, 13 puan ve averajla zirve yarışını sürdürdü. Teknik direktör Özden Törydın zorlu bir maç oynadıklarını belirterek, "2 gün önce Ziraat Türkiye Kupası 'nda Bigaspor 'la oynadık. Ardından lig müsabakasına çıktı. Evimizde 2 puan kaybetsek de son anda yenilgiden kurtulduk" dedi.

Kaynak: DHA

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