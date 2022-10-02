İzmir spor haberleri: Menemen son dakikada kurtuldu - Son Dakika
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İzmir spor haberleri: Menemen son dakikada kurtuldu

02.10.2022 11:44
İzmir spor haberleri: Menemen son dakikada kurtuldu

İzmir spor haberi: TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Bitexen Düzcespor'la 2-2 berabere kalan Menemen Futbol Kulübü mağlubiyetten son dakikada kurtuldu.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Bitexen Düzcespor'la 2-2 berabere kalan Menemen Futbol Kulübü mağlubiyetten son dakikada kurtuldu. Enes'in 90+3'üncü dakikada attığı golle 1 puanı alan Menemen Futbol Kulübü, 13 puan ve averajla zirve yarışını sürdürdü. Teknik direktör Özden Törydın zorlu bir maç oynadıklarını belirterek, "2 gün önce Ziraat Türkiye Kupası'nda Bigaspor'la oynadık. Ardından lig müsabakasına çıktı. Evimizde 2 puan kaybetsek de son anda yenilgiden kurtulduk" dedi.


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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Menemen, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzmir spor haberleri: Menemen son dakikada kurtuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir spor haberleri: Menemen son dakikada kurtuldu - Son Dakika
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