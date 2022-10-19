Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi beşinci hafta karşılaşmasında Urla Belediyesi'ni konuk eden İzmit Belediyespor maçtan 81-71 galip ayrıldı.
Salon: İzmit Atatürk Spor Salonu
Hakemler: Hakan Gerey xx, Hasan Mesut Demir xx, Onur Açıkyüz xx
İzmit Belediyespor: Senay Zeybek xx 9, Nur Sezen Yavuz x 2, Derya Kavak x, Deniz Aygül xx 8, Öykü Taşkın x, Betül Erkoyuncu x 2, Kym Danae Royster xxx 15, Candide Öztürk x 6, Ezgi Manlacı xxx 21, Kardelen Gezgin x 4, Betül Pehlivan xxx 14
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
Urla Belediyesi: Aslı Atıcı x 4, Fatma Bayram xx 1, Revaziye Gönül Dönmez xxx 19, Tuba Kaya x 5, Özlem Yenidünya xxx 18, Aylin Darınç xx 6, Neslihan Demir x, Tuğçe Kanat xxx 18
Başantrenör: Burak Ceranoğlu
1. Periyot: 16-10 (İzmit Belediyespor lehine)
İlk Yarı: 32-40 (Urla Belediyesi lehine)
3. Periyot: 62-49 (İzmit Belediyespor lehine) - KOCAELİ
Son Dakika › Spor › İzmir spor haberleri: TKBL: İzmit Belediyespor: 81 Urla Belediyesi: 71 - Son Dakika