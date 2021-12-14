İzmir stadyum zengini oldu

Yıllarca stat sıkıntısı çeken, maçlarını farklı illerde bile oynamak zorunda kalan İzmir takımları son 5 yıl içinde 4 yeni stadyuma birden kavuştu. Türkiye'nin her yerinde yeni statlar yükselirken Alsancak Stadı'nın 2014 yılında çürük olduğu için kapanmasıyla kentte stat bulamayıp çevre ilçeler ve Manisa ile Sakarya'da iç saha maçı oynamak zorunda kalan kulüpler, modern tesislere sahip oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bornova Belediyesi'nin yaptığı Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı, 2016 yılında kapılarını açarken, o sezon maçlarını bu statta oynamaya başlayan Göztepe'nin Süper Lig'e yükselmesiyle stadın kapasitesi kale arkası tribün inşaatıyla 9 bin 138'e çıkarıldı. İzmir'in ilçesi Tire'de yine Büyükşehir Belediyesi ve Tire Belediyesi'nin 60 milyon TL maliyetle yaptırdığı 15 bin kapasiteli UEFA standartlarındaki stat, Nisan 2018'de açıldı.

Modern stat, ilçede 1 sezon sonra profesyonel lig takımı kalmayınca 2.5 yıldır yalnız amatör seviyede kullanıldı. Göztepe, Gürsel Aksel Tesisleri'nin yerine Toplu Konut İdaresi'nin Haziran 2017'de 218 milyon 900 bin TL'ye ihalesini yaptığı 20 bin kapasiteli Türkiye'nin en güzel statlarından Gürsel Aksel Stadı'na Ocak 2020'de kavuştu. İlk açılışı 1910'lu yıllara dayanıp 2014 yılında kapılarını kapatan Alsancak Stadı'nda 2017'de Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan inşaat geçen ay tamamlandı. Toplam 130 milyon TL'ye mal olan 14 bin kapasiteli stadyum, geçen hafta kapılarını açtı. Kurdelesini 26 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kestiği Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın ilk maçında Mustafa Denizli'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Altay, Atakaş Hatayspor'u ağırladı. Yeni Buca Stadı'nın 2009 yılında açıldığı İzmir'de Menemen İlçe Stadı'nın kapasitesi de 3 yıl önce artırılmıştı.

KARŞIYAKA HALA BEKLEMEDEİzmir'de profesyonel liglerdeki Göztepe, Altay, Altınordu, Bucaspor 1928 ve Menemenspor yeni statlara kavuşurken, stat talebini 20 yıldan uzun süre önce ilk gündeme getiren kulüp olup defalarca yeni proje çizdiren Karşıyaka, halen bekliyor. İlk kez Karşıyaka'ya yapılacak statla gündeme getirilen, ihalesi iki kez Karşıyaka Stadı'yla aynı tarihlerde beraber yapılan Göztepe Gürsel Aksel Stadı tamamlanıp kapılarını açalı 2 yıl oldu. Alsancak Stadı, Karşıyaka projesi tartışılırken yıkılıp 7 yıl içinde yeniden yapıldı. Defalarca Örnekköy ve Çiğli'deki farklı yerleri gündeme alan, eski İlçe Stadı'nın arazisinde karar kılınmasıyla burada yıkılan kulüp binası, tenis kortları ve salonlarından da olan Karşıyaka, bir türlü hayaline kavuşamadı. İlçe Stadı yerine yapılacak stat projesinde Ocak 2014 ve Haziran 2017'de Toplu Konut İdaresi tarafından yapılan iki ihale de açılan davalar sonrası iptal edilirken, imar planı 2 kez değişen projenin İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması bekleniyor. Karşıyaka'nın stat arazisi 6 yıldır çivi çakılmadan atıl durumda duruyor.