İzmirli cimnastikçiler Akdeniz Oyunları'nda 3 madalya kazandı, kentte coşkuyla karşılandı - Son Dakika
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İzmirli cimnastikçiler Akdeniz Oyunları'nda 3 madalya kazandı, kentte coşkuyla karşılandı

İzmirli cimnastikçiler Akdeniz Oyunları\'nda 3 madalya kazandı, kentte coşkuyla karşılandı
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İtalya'da düzenlenen 20'nci Akdeniz Oyunları'nda takım halinde şampiyon olan İzmirli artistik cimnastikçiler, bireyselde iki altın ve bir bronz madalya kazandı. Sporcular, Adnan Menderes Havalimanı'nda çiçeklerle karşılanırken, İzmir Büyükşehir Belediyespor'dan Altan Doğan ve Göztepeli Mehmet Ayberk Koçak altın madalyaya ulaştı.

İTALYA'da 21 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 20'nci Akdeniz Oyunları'nda madalyalara ambargo koyan İzmirli cimnastikçiler kente dönüşlerinde coşkuyla karşılandı.

Oyunlarda takım halinde şampiyon olan, bireyselde de 2 altın, 1 bronz madalya kazanan İzmirli sporcuların oluşturduğu artistik cimnastik erkek takımının sporcuları Adnan Menderes Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı. Akdeniz Oyunları'nda İzmir Büyükşehir Belediyesporlu Altan Doğan paralel bar finalinde altın, Göztepeli Mehmet Ayberk Koçak halka aletinde altın, Ferhan Arıcan da kulplu beygirde bronz madalya kazanmıştı. Organizasyonda İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün milli okçusu Dünya Yenihayat klasik yay kadın takımında altın, karışık takımda ise gümüş madalya kazanırken, 2026 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda bronz madalya alan İzmirli İsmail Nezir, 4x400 karışık bayrak ve 4x400 takımıyla iki altın madalya, bireysel 400 metre engellide ise gümüş madalyayı boynuna takmıştı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor İzmirli cimnastikçiler Akdeniz Oyunları'nda 3 madalya kazandı, kentte coşkuyla karşılandı - Son Dakika

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