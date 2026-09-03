İzmirli cimnastikçiler Akdeniz Oyunları'nda 5 madalya kazanarak kürsüye ambargo koydu - Son Dakika
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İzmirli cimnastikçiler Akdeniz Oyunları'nda 5 madalya kazanarak kürsüye ambargo koydu

İzmirli cimnastikçiler Akdeniz Oyunları\'nda 5 madalya kazanarak kürsüye ambargo koydu
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İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 20. Akdeniz Oyunları'nda İzmirli cimnastikçiler büyük başarı gösterdi. Göztepeli sporcular Mehmet Ayberk Koşak altın, Ferhat Arcın bronz madalya alırken, İsmail Nezir 400 metre engellide gümüş kazandı.

İTALYA'da gerçekleştirilen 20'nci Akdeniz Oyunları'nda İzmirli cimnastikçiler madalyalara ambargo koydu. Taranto kentindeki organizasyonda Göztepeli sporcular Mehmet Ayberk Koşak altın, Ferhat Arcın da bronz madalyanın sahibi oldu. İzmirli sporcu İsmail Nezir ise erkekler 400 metre engelli finalinde 49,01'lik derecesiyle gümüş madalya taktı. Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada sporcular tebrik edildi.

Açıklamada, "Sizinle gurur duyuyoruz. Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden milli sporcularımız Ferhat Arıcan, Mehmet Ayberk Koçak ve Mert Efe Kılıçer'den toplam 5 madalya. Milli takımımızda takım kategorisinde şampiyonluğa ulaşan üç sporcumuz da altın madalyanın sahibi olurken, Mehmet Ayber Koşak halka aletinde gösterdiği performansla Akdeniz Oyunları Şampiyonu oldu. Ferhak Arıcan ise kulplu beygir finalinde bronz madayla kazanarak kürsüde yerini aldı. Akdeniz'de kürsü yine bizim çocukların. Sporcularımızı ve tüm milli kafilemizi tebrik ediyoruz" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor İzmirli cimnastikçiler Akdeniz Oyunları'nda 5 madalya kazanarak kürsüye ambargo koydu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmirli cimnastikçiler Akdeniz Oyunları'nda 5 madalya kazanarak kürsüye ambargo koydu - Son Dakika
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