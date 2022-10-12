İzmirli demir adam - Son Dakika
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İzmirli demir adam

12.10.2022 12:06
İzmirli demir adam

İZMİRLİ Triatlon Milli Takımı Antrenörü Mert Onaran, dünyanın en zor ve en dayanıklılık gerektiren triatlon mücadelesi olan Havai Kona'daki Ironman Dünya Şampiyonası finallerinde Türkiye'yi başarıyla temsil etti.

İZMİRLİ Triatlon Milli Takımı Antrenörü Mert Onaran, dünyanın en zor ve en dayanıklılık gerektiren triatlon mücadelesi olan Havai Kona'daki Ironman Dünya Şampiyonası finallerinde Türkiye'yi başarıyla temsil etti. Antrenörlüğünün yanı sıra geçtiğimiz yıllarda faal sporcu olarak da triatlona dönerek birçok başarı elde eden 39 yaşındaki Onaran, triatlon sporunun doğduğu Havai Adası'nda düzenlenerek bu sporun en zorlu yarışı olarak kabul edilen 3.8 kilometre yüzme, 180 kilometre bisiklet ve 42.2 kilometrelik koşudan oluşan zorlu etabı 9 saat, 49 dakika, 14 saniyelik derecesiyle tamamladı.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle 2 yıldır yapılamayan Havai'deki Ironman finallerinde yarışıp etabı bitirme hayalini gerçekleştiren başarılı sporcu, "Covid sebebi ile iki sene ertelenen katılım hakkımı üçüncü senesinde nihayete erdirdim. 7 hafta gibi kısa bir sürede hazırlandığım ve sakatlığım sebebi ile koşu antrenmanı yapamadığım, koşabileceğimi hiç ummadığım yarışı yüzme, bisiklet etabında belirlediğim hedef ile koşuda da sakatlığımı nüksettirmeden koşar halde tamamladım.Sonuçta da güçlü rakiplerim arasında yaş grubumda 419 sporcudan 131'inci, 2376 erkek katılımcı arasında 454 olarak yarışı tamamladım. Bir hedef daha tamamlandı ama hayaller bitmedi. Süreçte olarak ve süreçten zevk alarak her hayalimi hedefim haline getiren, sevenlerimin gücünü yanımda hissederek destek aldığım nice organizasyonlara" açıklamasını yaptı.


- İzmir
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Kaynak: DHA

Dünya Şampiyonası, Mert Onaran, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzmirli demir adam - Son Dakika

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