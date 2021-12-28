İzmirspor'da Ali Metin dönemi sona erdi

Bölgesel Amatör Lig 9'uncu Bölge 2'nci Grup'ta ilk yarıyı 21 puanla averajla 2'nci sırada tamamlayan İzmirspor'da teknik direktör Ali Metin ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Ali Metin ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Hocamıza ve ekibine bugüne kadarki emekleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" denildi.

Teknik direktör Ali Metin ise, "Ligin ilk devresinde oynadığımız 8 maçta 21 puan toplayarak İzmirspor'u ligin en üst sırasında layık olduğu yerde bırakıyorum. Bu başarıdan dolayı teknik ekibime, Sayın Başkan Nedim Topaloğlu'na ve büyük İzmirspor taraftarına desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" açıklaması yaptı. Metin, sosyal medyada yaptığı bir yorumda ise yönetimin kendilerini çok yorduğunu, bu nedenle istifa ettiklerini dile getirdi.

- İzmir