İzmirspor'da Levent Eriş, 22 yıl sonra yuvaya döndü

Bölgesel Amatör Lig 9'uncu Bölge 2'nci Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren İzmirspor'da yolların ayrıldığı Ali Metin'in yerine teknik direktörlük görevine kulübün unutulmaz futbolcularından Levent Eriş getirildi. Futbola başladığı İzmirspor'da kaptanlık görevini üstlenen, son olarak lacivert-beyazlı takımı 1999-2000 sezonunda çalıştıran Levent Eriş, 22 yıl sonra yuvaya döndü.

Profesyonel liglerde yıllardır birçok kulüpte teknik direktörlük yapan, Manisaspor'u 2 kez Süper Lig'e çıkaran Levent Eriş, son olarak bu sezon 10 maçta Diyarbekirspor'un başında yer aldı. 59 yaşındaki teknik adam, hedeflerinin İzmirspor'u profesyonel lige döndürmek olduğunu vurguladı. Eriş, 2021 yılının nisan ayında Kastamonuspor'u çalıştırırken koronavirüse yakalanarak yoğun bakımda tedavi görmüş, 1 ay sonra hastaneden taburcu edilmişti.