İzmirspor ile Alaçatıspor 1-1 berabere kaldı, Alaçatıspor puanını 11'e çıkardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Süper Amatör Lig 4. Grup 6. hafta mücadelesinde İzmirspor ile Alaçatıspor 1-1 berabere kaldı. İzmirspor 2. dakikada öne geçti, Alaçatıspor 70. dakikada penaltıdan eşitliği sağladı; iki takım birer puan aldı, Alaçatıspor 11, İzmirspor 9 puana çıktı.
İzmir Süper Amatör Lig 4. Grup'un 6. haftasında Alaçatıspor, deplasmanda İzmirspor ile 1-1 berabere kaldı.
İzmirspor, karşılaşmanın 2. dakikasında Metin Salih Aktürk'ün golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarının kalan bölümünde skor değişmeyince İzmirspor devre arasına üstün girdi. Alaçatıspor, 70. dakikada Özgür Meriç Gayretli'nin penaltı golüyle skoru 1-1'e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.
Bu sonuçla Alaçatıspor 11, İzmirspor ise 9 puana yükseldi.
Kaynak: İHA
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